(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - "Come tutti ricordano, ho previsto due cose riguardo alle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Primo: che se i democratici avessero vinto, i mercati azionari sarebbero scesi in modo sostanziale - cosa che è puntualmente avvenuta. Secondo: che la Repubblica Islamica dell'Iran - che a oggi ha ucciso 81.000 manifestanti - sarebbe diventata più aggressiva nei suoi attacchi; anche questo si è verificato". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Nell'ultima settimana, l'Iran ha lanciato più droni e missili di quanti ne avesse lanciati in oltre un anno. Non preoccupatevi: sono stati tutti abbattuti e non hanno causato alcun danno. I leader iraniani considerano i democratici deboli, inefficaci e intenzionati a distruggere il Paese, ma io non permetterò che ciò accada!", ha attaccato il presidente. "Sia i democratici che l'Iran hanno combattuto con le unghie e con i denti per mantenere alto il prezzo del petrolio il più a lungo possibile; ebbene, dopo le elezioni, il prezzo del petrolio è crollato a livelli record. È un peccato che gli elettori non se ne siano resi conto prima di andare alle urne, ma l'intera tornata elettorale è stata davvero 'strana'. Alla fine, l'America vincerà!". (ANSA).