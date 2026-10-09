(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Donald Trump condivide sul suo profilo Truth le critiche all' assegnazione del premio Nobel per la Pace a Navi Pillay. Il presidente ha pubblicato il post di 'Shoenlaw' in cui si afferma che "Oggi il Comitato per il Nobel si è reso protagonista di una vergogna irreparabile e ha sminuito l'un tempo prestigioso Premio Nobel per la Pace assegnandolo a Navi Pillay, dell'Onu. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Nel suo ruolo ha celebrato terroristi e premiato Hamas. Ha condotto una 'indagine' farsa sostenendo che Israele avesse commesso un genocidio e sollecitandone il perseguimento giudiziario". "Non gode di alcuna credibilità in contesti normali e non ha mai fatto nulla per favorire la pace; anzi, ha fatto esattamente il contrario. Ma cosa ci si poteva aspettare da un comitato che in passato ha assegnato l'ambito premio per la pace a Yasser Arafat?", prosegue il post di 'Shoenlaw', nome dell'account che rimanda alla studio legale Schien Law Firm. Il commento elenca poi i presunti successi del tycoon nel perseguire la pace, lamentandosi della mancata assegnazione del Nobel a The Donald: "Il Presidente Trump ci ha regalato gli Accordi di Abramo - che il mondo riteneva impossibili e che ora si stanno espandendo! Ha riportato a casa gli ostaggi quando tutto sembrava perduto! Sta compiendo ogni sforzo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e per fermare l'Iran, il principale sponsor del terrorismo internazionale, oltre a tentare di ricostruire Gaza nonostante i terroristi cerchino in ogni modo di controllarla. L'elenco potrebbe continuare all'infinito. Sono proprio questi i risultati che il Premio Nobel per la Pace avrebbe dovuto riconoscere e premiare!!!" (ANSA).