(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - Donald Trump conferma che vedrà Xi Jinping altre due volte quest'anno. "Il presidente Xi e la signora Peng hanno appena lasciato Washington, diretti in Cina. È stato un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo, sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Ci incontreremo nuovamente a novembre, in Cina", per il vertice Apec, "e poi al G20 di dicembre, a Miami, in Florida. Molto è stato realizzato e molto altro lo sarà. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro!", ha scritto il tycoon su Truth. (ANSA).