(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Donald Trump è stato interrotto e contestato almeno cinque volte nelle battute iniziali del suo comizio in South Carolina, tappa del suo tour de force a favore dei candidati repubblicani in vista delle midterm di novembre. A Clemson, alla T. Ed Garrison Livestock Arena, davanti a oltre 4.000 persone, il tycoon ha subito citato la senatrice Darline Graham, che corre per un mandato pieno, dopo essere stata nominata per sostituire il fratello Lindsey Graham, scomparso agli inizi di luglio per problemi cardiaci appena dopo essere tornato da Kiev. Trump ha sostenuto che i manifestanti "fossero stati pagati", ripetendo un'accusa avanzata in analoghe occasioni, in contestazioni che sembrano in crescita con il passare del tempo. Un uomo ha gridato "traditore" e un altro ha urlato "rilascia gli Epstein files". Il tycoon ha replicato: "Queste persone sono pazze". (ANSA).