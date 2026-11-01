(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - "Diventerò Mr Veto se i democratici vincono la maggioranza" in Congresso, "e poi a un certo punto dovremo fare accordi. Questo è quello che succede, non è la prima volta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al New York Post, di cui Fox ha diffuso delle anticipazioni. A chi gli chiedeva quale fosse il suo messaggio finale agli elettori, il presidente ha risposto: "Il numero degli americani che lavora è il più alto di sempre. Le nostre forze armate sono forti. I numeri della povertà sono i migliori di sempre". (ANSA).