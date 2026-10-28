(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - "In Alaska, non credo che" alla candidata democratica Mary Peltola "debba essere consentito di candidarsi, dopo aver messo in atto un piano così terribile. Si tratta infatti di frode elettorale". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth accusando i democratici di aver "barato! Hanno trovato un uomo di nome Dan Sullivan, lo hanno inserito nella scheda elettorale e poi hanno mentito al tribunale, sostenendo di non saperne nulla. È falsa testimonianza. Lei non dovrebbe poter concorrere, e lo stesso vale per il falso Dan Sullivan", ha messo in evidenza Trump. (ANSA).