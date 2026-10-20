(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - Donald Trump ha annunciato che ha investito 400 milioni di dollari per le midterm. "Data la mia fiducia nel partito Repubblicano e in tutti i nostri programmi e principi - e soprattutto dopo aver osservato quanto sta accadendo in Francia e in altre località in tutta Europa - sono lieto di annunciare che, in vista di quelle che sono le elezioni di metà mandato più importanti nella storia del nostro Paese, ho investito (o investirò) oltre 400 milioni di dollari entro il giorno delle elezioni", ha scritto il presidente in un post su Truth. (ANSA).