(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Donald Trump ha annunciato che Stephen Hubbard, il cittadino americano rilasciato oggi dalla Russia, è "in viaggio" verso gli Stati Uniti e ha assicurato che tale rilascio è avvenuto senza alcuna "contropartita". "Stephen sta tornando a casa e presto sarà con la sua famiglia", ha scritto il presidente americano sul suo social Truth. "Gli Stati Uniti, per rispetto nei confronti del presidente Trump, non hanno dovuto offrire nulla in cambio: una situazione senza precedenti per la Russia. Non è stato necessario alcuno 'scambio' per ottenere questo rilascio", ha sottolineato. (ANSA).