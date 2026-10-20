(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - "Il presidente, per una ragione o per l'altra, finisce sempre per perdere le elezioni di midterm. Che si tratti di un repubblicano o di un democratico, di un ottimo presidente o di uno scadente, per qualche motivo - credo ne abbiano vinte solo due su venticinque - le cose vanno così". Lo ha detto Donald Trump, parlando nello Studio Ovale. "Non dovrebbe esserci alcun motivo per cui debba andare diversamente; anzi, verrebbe da pensare che il lavoro svolto sia un punto a favore, non un peso", ha aggiunto il tycoon. (ANSA).