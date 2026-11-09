(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - "Qualcuno crede davvero che questa 'elezione' sia stata onesta? Come hanno potuto i sondaggi sbagliare così tanto?". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth insinuando dubbi sui risultati delle elezioni di metà mandato. "Alcuni 'afflussi' di voti anticipati sono stati di proporzioni tali da rendere impossibile la vittoria, a prescindere da quante persone si siano recate a votare. Il punto cruciale sono le macchine, che contano molto più dell'elettore", ha scritto il presidente (ANSA).