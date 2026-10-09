(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - Il presidente americano Donald Trump ha istituito una "commissione d'inchiesta" per indagare sulle accuse secondo cui Lisa Cook, componente del board della Federal Reserve, avrebbe rilasciato false dichiarazioni relative ai mutui. Lo ha riferito la Casa Bianca, dando conto degli ultimi sviluppi sul braccio di ferro tra Cook e il tycoon, che ha già tentato di licenziarla, venendo però bloccato dalla Corte Suprema. La commissione, formalmente istituita, dovrà indagare sulle accuse secondo cui Cook, nominata nel board della Fed da Joe Biden, avrebbe rilasciato false dichiarazioni relative a "uno o più strumenti ipotecari". (ANSA).