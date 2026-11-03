(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Gli Stati Uniti non hanno piani immediati per colpire l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Financial Times, sottolineando: "Sembra che stiamo ottenendo tutto ciò che vogliamo". A chi gli chiedeva dei chiari segnali lanciati da Benjamin Netanyahu su un possibile attacco entro la fine della settimana, Trump ha dichiarato: "Sono pronto, siamo pronti. Siamo pronti all'azione, se necessario, ma potrebbe non essercene alcun motivo". Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti non stanno combattendo con l'Iran. "Non siamo realmente in guerra. Non considero che siamo in guerra come in Ucraina, come la Prima o la Seconda Guerra Mondiale", ha messo in evidenza. (ANSA).