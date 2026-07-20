(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Il premier israealino Benjamin Netanyahu "non verrà arrestato, in alcun modo o circostanza, mentre si trova negli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth rispondendo al sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha lasciato aperta la possibilità di un arresto di Netanyahu, qualora sbarcasse a New York per l'assemblea dell'Onu. "Gli unici a dover essere arrestati sono coloro che hanno trascinato l'Iran in questa inedita spirale di morte e distruzione, una questione che avrebbe dovuto essere affrontata anni fa dai precedenti presidenti", ha messo in evidenza Trump. (ANSA).