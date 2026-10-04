(ANSA) - WASHINGTON, 04 OTT - Donald Trump ha nominato il capo dell'intelligence Jay Clayton "zar dell'intelligence artificiale". Il tycoon annuncia su Thruth la creazione della 'Super Intelligence force'. "A seguito dello storico accordo della Casa Bianca sulla Superintelligenza, che ha riunito le più importanti aziende tecnologiche del mondo confermando le loro responsabilità verso il popolo americano, annuncio la costituzione della Super Intelligence Force", scrive Trump in un post su Truth spiegando che la nuova task force avrà "il compito di coordinare l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella Super intelligenza e per tutelare gli interessi e migliorare la vita di tutti gli americani". La Super Intelligence Force "sarà guidata dal Direttore dell'Intelligence Nazionale Jay Clayton, dal Presidente della Federal Trade Commission Andrew Ferguson, dal Sottosegretario alla Difesa per la Ricerca e l'Ingegneria e Chief Technology Officer Emil Michael, e dal Direttore dell'Office of Personnel Management Scott Kupor", aggiunge il tycoon precisando che "riferirà direttamente al presidente degli Stati Uniti e al capo dello staff, Susie Wiles". (ANSA).