(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - "Obama è stato un presidente di un'incompetenza clamorosa! Ha pagato l'Iran con miliardi di dollari, aprendo loro la strada verso un'arma nucleare. Aveva previsto che la 'disonesta' Hillary Clinton avrebbe vinto. Ha fatto una campagna elettorale serrata per lei, eppure lei ha perso su tutti i fronti. In seguito, si è speso a fondo per Kamala e, anche in quel caso, lei ha perso". Lo scrive Donald Trump su Truth all'indomani del comizio dell'ex presidente per il candidato dem al Senato in Michigan Abdul El-Sayed. "Ora fa campagna elettorale per un jihadista dei Fratelli Musulmani, che odia gli ebrei, i neri, gli americani e Trump. E anche lui perderà. È un falso medico, che gestisce quella che è considerata la peggiore clinica d'America", ha attaccato il tycoon. (ANSA).