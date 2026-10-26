(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - "Abbiamo fatto il giro, abbiamo girato in lungo e in largo". Lo ha detto Donald Trump aprendo il suo comizio a Corinth, in Mississippi, riferendosi ai suoi numerosi spostamenti in tutto il Paese a sostegno dei repubblicani in vista delle midterm del 3 novembre. Il tycoon ha riconosciuto che, di solito, il partito del presidente "non ottiene buoni risultati" alle elezioni di metà mandato, ma ha aggiunto: "Nessuno ha mai fatto campagna elettorale come me per le elezioni di metà mandato". Il presidente americano è in Mississippi per sostenere la senatrice repubblicana Cindy Hyde-Smith sfidata dal democratico Scott Colom. (ANSA).