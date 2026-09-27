(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il prezzo del petrolio "scenderà non appena la domanda calerà. Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Anche i prezzi dei generi alimentari sono diminuiti notevolmente e quasi tutti i prezzi sono scesi. E ricordate una cosa: il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Inoltre, stiamo estraendo enormi quantità di petrolio. Ieri sera abbiamo estratto una quantità record di petrolio dallo Stretto di Hormuz, più di quanto ne avessimo estratto prima della guerra". Lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca, diretto in Illinois per partecipare alla President's Cup, il torneo di golf che si disputa dal 24 al 27 settembre 2026 al Medinah Country Club, nella contea di DuPage, alle porte di Chicago. "Abbiamo registrato i migliori dati sull'occupazione nella storia del nostro Paese: oggi lavorano più persone che in qualsiasi altro momento passato. Abbiamo i migliori dati di sempre sulla povertà nella storia del nostro Paese. In altre parole, oggi c'è meno povertà che in qualsiasi altro momento, perché abbiamo i migliori livelli di reddito individuale nella storia del nostro Paese: la gente guadagna più di quanto abbia mai fatto prima", ha aggiunto ancora il tycoon. La President's Cup è uno dei più grandi eventi sportivi internazionali ad arrivare nella periferia di Chicago: porterà alcuni dei migliori golfisti del mondo, decine di migliaia di tifosi e un indotto economico stimato in 175 milioni di dollari per l'area. Ventiquattro golfisti si sfidano in due squadre: gli Stati Uniti contro il resto del mondo, Europa esclusa. Si prevede che circa 30.000 persone assisteranno alla tre giorni di torneo che si chiude oggi. Il tycoon aveva annunciato su Truth di aver accettato, su richiesta del Pga Tour, il ruolo di presidente onorario del torneo. (ANSA).