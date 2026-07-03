(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - Donal Trump pubblica un video creato con l'intelligenza artificiale in cui, nei panni di medico, cura malati affetti da 'Trump Derangement Syndrome', la sindrome da squilibrio dovuta al presidente. I malati sono tutte star di Hollywood, da Julia Roberts e Robert DeNiro, da Whoopi Goldberg a Edward Norton. Nel video i malati eccellenti sono stati curati dal dottor Trump con un trattamento "semplice": "spegnete le fake news, dite le vostre preghiere. Se vi sentite ansiosi, bevetevi una Diet Coke come faccio io e vedrete che noterete una notevole differenza nella vostra vita", dice il presidente. (ANSA).