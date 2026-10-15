(ANSA) - NEW YORK, 15 OTT - Donald Trump ha cacciato Paolo Zampolli dalla sua posizione al Dipartimento di Stato come inviato speciale. Lo riporta Abc, sottolineando che a Zampolli è stata notificata la decisione oggi. "Gli incarichi di inviato speciale hanno una durata di un anno. Trump lo ha prorogato per oltre sei mesi", ha affermato Zampolli, amico e inviato speciale presso il Dipartimento di Stato dopo la rimozione dal suo incarico. "Anni fa mi disse mi fece entrare nel settore immobiliare. Ora mi ha chiesto: 'Perché vuoi lavorare per la pubblica amministrazione quando potresti concludere tutti questi affari?', ha aggiunto Zampolli su X. "Il presidente ha sempre ragione". "Servire gli Stati Uniti è stato il grande onore della mia vita. Ora è il momento di un nuovo capitolo", ha messo in evidenza. (ANSA).