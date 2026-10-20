(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - Donald Trump avverte che gli Stati Uniti dovranno ritirarsi dall'Europa se dovesse "soccombere all'invasione" dei migranti. "Se non troveranno presto la strada giusta, non avremo altra scelta che andarcene", ha detto il presidente durante un comizio in Kansas parlando delle proteste in Francia. Il tycoon ha poi ricordato che "quando abbiamo chiesto aiuto in Iran, loro non ci hanno dato una mano e noi spendiamo così tanto per la Nato". "È qualcosa che non potremo mai dimenticare", ha incalzato Trump. "Politici di sinistra hanno importato milioni e milioni di migranti dal terzo mondo. Non permetteremo che ciò accada al nostro Paese". (ANSA).