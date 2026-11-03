(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Donald Trump rilancia il risultato alle midterm dell'isola di Guam e lo vede come un possibile segnale positivo per i repubblicani. "Guam, da sempre considerata un territorio fortemente democratico, ha appena visto l'assegnazione anticipata della vittoria ai repubblicani per la carica più importante, quella di governatore: congratulazioni a Tony Ada! Inoltre, i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza nel Senato locale", ha scritto il presidente su Truth. "Speriamo che sia un segnale di ciò che accadrà!" (ANSA).