(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - Il presidente americano Donald Trump intende contattare il leader russo Vladimir Putin dopo l'incontro che avrà mercoledì ad Ankara con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del vertice annuale della Nato. Lo mossa, ha riferito un alto funzionario Usa, rientra negli sforzi per provare a chiudere il conflitto in Ucraina, partito a febbraio del 2022 con l'invasione russa ai danni di Kiev: sabato, il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre quattro anni fa, debba essere chiusa. (ANSA).