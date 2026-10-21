(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Donald Trump vuole allontanare i media dalla Casa Bianca e da mesi accarezza l'idea di sostituire la sala stampa con una piscina al coperto. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il presidente ha avanzato la sua idea all'ex portavoce della Casa Bianca in agosto. Karoline Leavitt si è dimessa dall'incarico il 27 agosto. Trump ha detto ai suoi collaboratori che vorrebbe ripristinare la piscina al coperto che il presidente Franklin D. Rooosevelt fece aggiungere nel 1933, e che fu poi coperta da Richard Nixon per ricavare uno spazio per i media. Anche se allontanare i media dalla Casa Bianca potrebbe apparire marginale rispetto agli attacchi di Trump ai giornalisti, il gesto sarebbe altamente simbolico: la vicinanza è sempre stata considerata un riconoscimento dell'importanza di una stampa libera all'interno di una democrazia costituzionale. Trump già nel primo mandato aveva caldeggiato l'idea di rimuovere i media dalla Casa Bianca. (ANSA).