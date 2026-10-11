(ANSA) - VARSAVIA, 11 OTT - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della Difesa è stato arrestato. "L'uomo che minacciava un attentato è stato arrestato", ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua "azione rapida e decisa".L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwinski. In precedenza, il ministero dell'Interno a Varsavia aveva reso noto che i servizi di intelligence avevano ricevuto informazioni su un piano per assassinare Donald Tusk e il Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. (ANSA).