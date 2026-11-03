(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che la Polonia ha sventato con successo quello che sembrava essere un tentativo di provocazione al confine con l'exclave russa di Kaliningrad durante la notte. Fornendo pochi dettagli, Tusk ha affermato che nella zona di confine erano stati avvistati "individui con torce elettriche". Le guardie polacche hanno impedito che si verificassero incidenti. "Poco dopo mezzanotte, ho ricevuto informazioni dalle guardie di frontiera secondo cui erano stati osservati movimenti sospetti al confine tra Polonia e Russia", ha dichiarato Tusk. (ANSA).