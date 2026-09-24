(ANSA) - ROMA, 24 SET - A nove anni dall'ultimo lavoro in studio, gli U2 annunciano il ritorno: il 13 novembre esce Carnaval De Luz (EMI Records), sedicesimo album della band. La notizia, rilanciata dagli stessi U2 sulle loro pagine social, è accompagnata da un brano inedito intitolato Silencio, già disponibile, insieme a un video. Nella settimana che segna il 50/o anniversario da quando, nel settembre 1976, Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School, nel quartiere Northside di Dublino, con la scritta "Batterista cerca musicisti per formare una band", arriva un lavoro che vede Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ancora alla ricerca di nuove dimensioni e possibilità all'interno del loro processo creativo. Carnaval De Luz è una raccolta di 12 brani (il primo, Street of Dreams uscito a luglio) che esplorano temi come la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti. Dal punto di vista sonoro, si percepiscono echi dei lavori più sperimentali della band, combinati con una composizione rigorosa in brani come The Greatest Show On Earth, Glorify e Midnight Sunshine, oltre che nell'omaggio di 2 minuti e 35 secondi all'insolenza del surf-punk degli esordi rappresentato da Silencio. Le radici di Carnaval De Luz possono essere ricondotte direttamente ai due EP di sei tracce degli U2, pubblicati a sorpresa all'inizio del 2026, registrati durante lo stesso periodo creativo del nuovo album. Quelle uscite, Days of Ash e Easter Lily, seguivano il calendario liturgico, e così Carnaval De Luz si colloca e danza davanti a loro nella linea temporale. Il Carnevale, una celebrazione della "carne", viene prima della rinuncia rappresentata dalla Quaresima, un periodo di riflessione, e della rinascita della Pasqua. Il brano che collega l'album e i due EP è la traccia finale del nuovo album, Torn, un duetto tra Bono e la compianta Dolly Parton, in quella che purtroppo si è rivelata essere la sua ultima performance vocale registrata. Scritta a quattro mani dagli U2, dalla Parton e da Johnny McDaid, è una canzone country che racconta di legami familiari spezzati e che ha risonanze più ampie. (ANSA).