(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla A14 a Bologna, al km 11+000 direzione sud: una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida della vettura che lo ha investito, un italiano residente a Modena, aveva un tasso alcolico di oltre 2.0 g/l. È stato denunciato in stato di libertà e indagato per omicidio stradale. Sono intervenuti 118 e Polizia stradale. (ANSA).