(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso viadotto dove il 3 settembre scorso Lorena Isceri fu gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte. Stamani l'uomo, di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l'allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell'uomo. A seguito dell'accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. (ANSA).