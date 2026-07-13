(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Un omicidio-suicidio si è consumato sabato mattina in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare, a Bologna, dove l'82enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che dormiva nel letto, e poi rivolgendo l'arma contro se stesso, con un terzo colpo. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile, perché per la coppia non c'era già più nulla da fare (ANSA).