Il femminicidio di Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne mozze in strada a Roma il 4 luglio del 2024, fu un'azione premeditata, un progetto di morte portato a termine dal suo ex, Gianluca Molinaro. Lo hanno ribadito i giudici della Corte d'Assise d'Appello che hanno confermato la condanna all'ergastolo per l'imputato che ha seguito la lettura della sentenza in videocollegamento dal carcere di Velletri. I giudici hanno ribadito per Molinaro anche l'aggravante dello stalking. "Questa sentenza è importante per la giustizia, per Manuela, per tutte le Manuele che ci sono: confermare l'ergastolo è un segnale per tutte le vittime che ci sono, per i familiari. È un dolore che stravolge la vita di ognuno di noi", ha commentato la cognata della vittima, Fabiana Salvatori, visibilmente commossa dopo la lettura del dispositivo. Per il legale dei familiari, l'avvocato Carlo Testa Piccolomini "questo è un femminicidio che per certi versi ha le caratteristiche di un agguato tipico del mondo della criminalità organizzata e penso anche questo abbia sostenuto la sussistenza dell'aggravante della premeditazione". La donna venne finita a colpi di fucile a canne mozze in una strada del quartiere Portuense. Un'azione che il pm nel corso della requisitoria del processo di primo grado definì "barbara" messa in atto contro una "donna forte, solare, determinata". L'uomo uccise la ex, madre di suo figlio, dopo anni di vessazioni, di continui messaggi in cui minacciava di morte Manuela. (ANSA).