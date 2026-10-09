(ANSA) - CHIETI, 09 OTT - La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per due mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con due colpi di pistola la moglie, Cleria Mancini, a Lettomanoppello, nel pescarese. Era stata la pm Giuliana Rana, al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti, a chiedere il massimo della pena. Il collegio, presidente Guido Campli, giudice a latere Luca De Ninis, ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale. (ANSA).