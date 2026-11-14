TIROLO. Tragedia sulle montagne del Tirolo austriaco, dove uno sciatore ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga e trascinato in un crepaccio. L’incidente è avvenuto oggi, sabato 14 novembre, intorno alle 11.30, nella zona della Daunscharte, sul ghiacciaio dello Stubai, a oltre 3.100 metri di quota.

L’uomo stava praticando sci fuoripista quando è stato investito dalla massa nevosa. La valanga lo ha trascinato fino a farlo precipitare in un crepaccio. Le ferite riportate si sono rivelate mortali, come confermato dalle autorità austriache all’agenzia Apa.

Secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dei soccorsi, si tratta della prima vittima da valanga della stagione invernale in Austria. Un incidente che riporta l’attenzione sui rischi delle escursioni fuori dalle piste battute, soprattutto alle quote più elevate.

Nei giorni precedenti, proprio sulle montagne del Tirolo, era stata diramata un’allerta per il pericolo valanghe, legato alla presenza di neve fresca e al vento in quota. Condizioni che possono compromettere la stabilità del manto nevoso, aumentando il rischio di distacchi.