(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Da osservatore esterno è presto per dare un giudizio complessivo dell'esito delle elezioni visto che non è ancora definitivo lo scrutinio del voto per posta. Tuttavia possiamo segnalare tre punti importanti: l'altissima affluenza al voto di tutti gli israeliani, compresa la fascia di popolazione araba, che ha partecipato per più dell'80%; la vivacità e la correttezza della democrazia israeliana sulla libera espressione del voto, esperienza impedita nella stragrande maggioranza dei paesi confinanti; bisognerà aspettare tutte le fasi successive perché le possibili combinazioni di governo sono innumerevoli". Così, all'ANSA, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. (ANSA).