(ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - La Commissione europa "respinge categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio. Un divieto non sarebbe vantaggioso per nessuno. Minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa in merito alla possibilità che gli Usa impongano un bando all'export di diesel verso l'Ue. "L'Ue è pronta ad agire collettivamente nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia", ha aggiunto. "E' possibile che ci sia una chiamata tra i leader Ue nel pomeriggio per discutere della questione" ha aggiunto. (ANSA).