(ANSA) - BRUXELLES, 02 NOV - "Il ripetersi degli attacchi informatici" che hanno colpito decine di supermercati in Europa "è profondamente preoccupante. Si tratta di un tentativo deliberato di interrompere la nostra catena di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori in essa: un monito che dobbiamo prendere sul serio". Lo dice il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, assicurando che la "sicurezza alimentare" in Ue "non è attualmente a rischio, ma lo spreco alimentare e l'impatto sulle imprese sono reali" e che solleverà la questione "con i colleghi commissari" nella prossima riunione del collegio Ue. Il commissario Ue ricorda che la sicurezza alimentare "non riguarda solo la produzione di cibo a sufficienza, ma anche la garanzia che la nostra catena di approvvigionamento alimentare rimanga resiliente di fronte a minacce nuove e in continua evoluzione". I servizi della Commissione Ue "hanno incontrato a ottobre i rivenditori colpiti dagli attacchi informatici per fare il punto della situazione" e il commissario assicura che continuerà "a seguire da vicino gli sviluppi e a cercare di ottenere una panoramica completa dei piani di preparazione che i rivenditori hanno messo in atto per rispondere a tali incidenti" "Solleverò inoltre la questione con i miei colleghi commissari nella nostra prossima riunione. Rafforzare la resilienza richiede un approccio coordinato lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, dai grossisti agli operatori logistici fino ai rivenditori. Dobbiamo garantire che ogni anello di tale catena sia pronto a resistere e a rispondere alle minacce informatiche", ha concluso Hansen. (ANSA).