(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - "Ribadiamo la nostra posizione sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Per quanto riguarda la comunicazione alla Nato, la Nato ha reagito chiaramente e noi accogliamo con favore tale reazione. Naturalmente condanniamo la retorica nucleare irresponsabile della Russia. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Christian Wigand nel briefing stampa, sulla dichiarazione russa alla Nato di esser pronta a usare l' "intero arsenale" dopo asserite esercitazioni per simulare l'isolamento di Kaliningrad. (ANSA).