(ANSA) - BRUXELLES, 30 OTT - I leader dell'Ue e del Canada hanno siglato la dichiarazione congiunta per l'"Alleanza per il futuro". L'intesa è stata firmata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro Mark Carney, nel contesto del vertice bilaterale a Montréal. "La solida partnership tra l'Ue e il Canada è profondamente radicata nella fiducia, plasmata da una storia comune, da solidi rapporti economici, e fondata sui valori fondamentali che condividiamo Siamo partner strategicamente importanti, amici intimi e vicini", si legge nella dichiarazione. (ANSA).