(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da Paesi extra-Ue nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L''handling fee' mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato consultato dall'ANSA e secondo le attese si applicherà dal primo novembre. E' una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal primo luglio con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. (ANSA).