(ANSA) - BRUXELLES, 24 SET - La Commissione europea ha visto le notizie su una possibile minaccia di attacchi russi con droni contro Italia, Francia e Spagna e afferma che "non è una sorpresa", ma precisa di non essere a conoscenza dell'allerta specifica. "Sappiamo che il nostro spazio aereo viene messo alla prova ed è stato violato varie volte. Sappiamo che sono in corso diversi attacchi ibridi che prendono di mira molti dei nostri Stati membri", ha dichiarato il portavoce Thomas Regnier, sottolineando che la questione "compete alle autorità nazionali", ma Bruxelles ha "lunga esperienza di azioni di sostegno agli Stati in caso di necessità". (ANSA).