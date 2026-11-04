(ANSA) - BRUXELLES, 04 NOV - L'Ue e il Montenegro puntano alla "firma del trattato di adesione" del Paese balcanico nel 2027, con ingresso entro il 2028. Pogdorica si avvia a chiudere tutti i capitoli negoziali nel 2026. E' questa una delle principali novità del pacchetto Allargamento presentato dalla Commissione. Tra i Paesi candidati cresce la possibilità del decoupling tra Ucraina e Moldova. Secondo il report la chiusura dei negoziati per Kiev è attesa "entro la fine del 2028" laddove per Chisinau tale chiusura è attesa per l'inizio dello stesso anno. "Passo dopo passo, stiamo costruendo un'Unione più completa e più forte", sottolinea Ursula von der Leyen. (ANSA).