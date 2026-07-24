(ANSA) - BRUXELLES, 24 LUG - "L'Ue prende atto della pubblicazione da parte degli Usa delle misure correttive adottate nell'ambito dell'indagine ai sensi della Sezione 301. L'Ue valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta. L'Ue ha già adempiuto alla propria parte dell'accordo" e "in prospettiva si aspetta che gli Stati Uniti continuino a rispettare i termini della dichiarazione congiunta Ue-Usa, anche per quanto riguarda eventuali misure correttive nell'ambito di ulteriori indagini ai sensi della Sezione 301". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue. Le nuove misure Usa - ricorda il portavoce - "stabiliscono un'aliquota tariffaria globale del 10% per l'Ue e reintroducono le esenzioni tariffarie aggiuntive per l'Ue, quali quelle relative al sughero e ai diamanti, che si aggiungono a quelle già in vigore per aeromobili e componenti, medicinali generici e principi attivi." Il fatto che siano in linea con la dichiarazione di Turnberry "fornisce inoltre uno slancio positivo per proseguire il lavoro volto a esplorare ulteriori esenzioni tariffarie e ad approfondire la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui le risorse naturali critiche, la sicurezza economica, l'intelligenza artificiale e le questioni digitali, solo per citarne alcuni", spiega ancora il portavoce aggiungendo come il rispetto degli impegni "è essenziale per continuare a garantire ai nostri rispettivi mercati la stabilità e la prevedibilità di cui hanno tanto bisogno. Continueremo a dialogare con l'amministrazione statunitense per garantire che gli Stati Uniti rispettino pienamente i propri impegni". (ANSA).