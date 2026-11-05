(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - "Qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile e la sicurezza dei cittadini resta una priorità". Lo dice il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, sulle segnalazioni di allarmi bomba che stanno interessando i voli in Ue. "Ho chiesto alle autorità nazionali competenti di collaborare con i gestori aeroportuali, le compagnie aeree e le forze dell'ordine", ha aggiunto, precisando che le "indagini nazionali sono ancora in corso ed è prematuro trarre conclusioni su un eventuale collegamento tra gli episodi segnalati". Il commissario Ue ha aggiunto che la Commissione Ue "continua a monitorare da vicino la situazione" ed è "in contatto con gli Stati membri interessati e con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea", conclude il post su X. (ANSA).