(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - "Prendiamo atto della telefonata, che si è svolta esclusivamente su base bilaterale e costituisce il seguito dell'incontro tenutosi a Oslo il 20 ottobre. Da parte dell'Ue, siamo uniti nel nostro impegno non solo a porre fine a questa terribile guerra, ma anche a una pace che sia giusta e sostenibile". Lo spiega un portavoce della Commissione Ue che, sul tema del mediatore europei, sottolinea: "Questi negoziati si svolgono in diversi formati, in luoghi diversi e a diversi livelli, coinvolgendo capi di Stato e di governo, ministri, alti diplomatici e funzionari. L'Ue è coinvolta. Non abbiamo altro da aggiungere in questa fase". (ANSA).