(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - La telefonata di ieri tra il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il premier norvegese Jonas Gahr Store e Vladimir Putin "si è svolta in ambito bilaterale e fa seguito all'incontro tenutosi a Oslo la scorsa settimana. Come abbiamo già affermato in precedenza, l'Ue è unita nel proprio impegno non solo a porre fine a questa terribile guerra, ma anche a raggiungere una pace che sia giusta e sostenibile. Ciò che conta è mantenere un messaggio unito al riguardo, indipendentemente dai colloqui che si terranno con il presidente Putin". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea nel consueto briefing con la stampa. (ANSA).