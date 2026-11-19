(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Aumentare i salari non basta, è necessario anche ridurre la pressione fiscale territoriale", che peraltro è "iniqua": lo chiede la Uil rilanciando uno studio a cura del servizio Stato sociale, Politiche economiche e fiscali. Addizionali, tasse e tariffe dei servizi riducono "in modo significativo e disuguale le risorse disponibili: oltre a evidenti disparità territoriali - sottolinea - emerge quindi il rischio concreto che gli aumenti conquistati con i rinnovi e con la detassazione degli aumenti contrattuali siano erosi dal peso del fisco locale. Un paradosso inaccettabile". La Uil calcola, ad esempio, che per chi ha un reddito di 20mila euro, Isee di 15mila euro e senza Imu, paga un totale di 1.554 euro a Mantova e 6.525 euro a Belluno. "Servono criteri nazionali di progressività delle addizionali, esenzioni efficaci per i redditi bassi e tariffe commisurate alle condizioni economiche delle famiglie, per proteggere le fasce sociali più fragili. Lo Stato - commenta il segretario confederale Santo Biondo - deve assicurare risorse adeguate e una perequazione fondata sui fabbisogni e sulle diverse capacità fiscali, affinché la residenza non determini minori diritti. Regioni e Comuni, invece, devono aprirsi alla contrattazione sociale con le organizzazioni sindacali, rendendola una sede stabile di confronto sulle scelte fiscali, tariffarie e di bilancio. Abbiamo portato queste rivendicazioni nei territori con la nostra mobilitazione contro l'eccessiva pressione della fiscalità locale. Inoltre, attraverso questi studi, la denuncia delle disuguaglianze territoriali e il confronto con le amministrazioni - ha rimarcato Biondo - alcune regioni, come Emilia Romagna, Lazio e Umbria, hanno dato seguito alle nostre richieste. Valuteremo con attenzione i prossimi sviluppi e proseguiremo la nostra battaglia per ottenere riduzioni strutturali e verificabili della pressione fiscale locale, restituire potere d'acquisto alle famiglie e garantire servizi pubblici adeguati". (ANSA).