(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Forte l'adesione registrata allo sciopero di 24 ore che si sta svolgendo oggi del personale navigante di Easyjet, con presidi negli aeroporti di Milano, Roma Fiumicino e Napoli". Lo rende noto la Uiltrasporti che specifica come la protesta, proclamata per denunciare le criticità che interessano piloti e assistenti di volo e sollecitare l'apertura di un confronto concreto con l'azienda, dimostra il profondo malessere presente tra gli equipaggi e la determinazione del personale navigante nel chiedere risposte concrete su rinnovo contrattuale, condizioni di lavoro, organizzazione operativa e relazioni industriali. Negli ultimi anni, il contributo dei lavoratori ha sostenuto la crescita operativa di easyJet in Italia, garantendo quotidianamente elevati standard di sicurezza, professionalità e qualità del servizio. A fronte di tale impegno - continua la Uiltrasporti - permangono tuttavia problematiche organizzative e contrattuali che incidono in modo significativo sulla vita professionale e personale degli equipaggi. È doveroso riconoscere a questi lavoratori il giusto riconoscimento rinnovando il contratto scaduto ormai da settembre 2025. "Continuano a confermare - conclude la Uiltrasporti - la nostra piena disponibilità a riprendere immediatamente il confronto con easyJet, purché fondato su ascolto, rispetto reciproco e reale volontà di individuare soluzioni efficaci. In caso contrario siamo pronti a continuare ad oltranza la nostra protesta". (ANSA).