(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Si apre domani in Spagna l'ultima settimana di campagna elettorale prima del voto previsto domenica 29 novembre con i partiti politici che cercano di sedurre l'elettorato, diversificando e intensificando i loro messaggi: la sinistra, nel tentativo di rimontare; la destra, per consolidare la propria base esistente e attrarre nuovi elettori. Lo riporta l'Efe. I sondaggi pubblicati oggi confermano che il conservatore Partito Popolare (Pp) sarebbe vicino alla vittoria alle politiche, pur senza ottenere la maggioranza assoluta; ciò significherebbe dover ricorrere alla collaborazione del partito di estrema destra, Vox. A una settimana dal voto, le proiezioni di diversi quotidiani suggeriscono che il leader socialista e primo ministro, Pedro Sánchez, perderebbe il potere. Si piazzerebbe al secondo posto, non riuscendo a ottenere un sostegno sufficiente dall'ampia coalizione di sinistra né dai partiti nazionalisti baschi e catalani - un appoggio che, in passato, gli aveva consentito di restare alla guida del governo. Il Partito Socialista (Psoe), dopo aver già sottratto alcuni elettori alle forze più a sinistra, punta ora a conquistare il consenso degli indecisi e degli elettori moderati. Secondo alcune analisi, l'obiettivo sarebbe addirittura quello di colmare il divario con i Popolari - o addirittura superarli - nel numero totale di voti, anche qualora non riuscisse, in ultima istanza, a mantenere il governo. "Al momento il risultato è molto incerto", ha dichiarato Sánchez in un'intervista radiofonica andata in onda ieri. (ANSA).