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(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo il live dei record, con 250mila spettatori paganti a Tor Vergata, di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027: "Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua…", scrive il cantante su Instagram. Queste le date: il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro; il 13 giugno al Dallara di Bologna; il 17 giugno all'Euganeo di Padova; il 20 giugno a San Siro a Milano; il 24 giugno al Maradona di Napoli; il 28 giugno allo stadio F. Scoglio di Messina; il 3 luglio al Granillo di Reggio Calabria; il 6 luglio al San Nicola di Bari; il 10 luglio alla Visarno Arena di Firenze; il 16 luglio all'Allianz Stadium di Torino e il 24 luglio all'Olbia Arena di Olbia. (ANSA).