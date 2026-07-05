(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto 'Nic guarda a sinistra' ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c'era ieri nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita". Lo scrive su Instagram Ultimo, ringraziando i 250mila fan che ieri hanno gremito la spianata di Tor Vergata a Roma, dando vita al live dei record. Il post, accompgnato da una gallery di video con i momenti salienti della serata, compreso l'arrivo dell'artista in elicottero, continua così: "Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei cazzo di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c'è da sempre. A chi c'è da poco. A chi non c'è più. A chi se n'è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia", conclude Ultimo. (ANSA).