(ANSA) - PECHINO, 28 SET - La Cina si prepara a portare per la prima volta un astronauta straniero a bordo della propria stazione spaziale Tiangong. Sarà un cittadino pakistano, scelto tra due piloti attualmente impegnati nell'addestramento in Cina. Lo riferisce il sito di Reuters, secondo cui la selezione finale dovrebbe avvenire tra metà e fine ottobre. I due candidati sono Muhammad Zeeshan Ali e Khurram Daud. Il prescelto volerà direttamente dalla Cina e trascorrerà circa una settimana sulla Tiangong. L'addestramento comprende lingua cinese, sistemi della navetta, prove centrifughe e preparazione alle condizioni di microgravità. Il pakistano sarà il primo astronauta straniero a partecipare a una missione spaziale con equipaggio lanciata dalla Cina e il primo straniero a bordo della Tiangong. Finora la stazione è stata abitata esclusivamente da astronauti cinesi. Le autorità cinesi hanno inoltre definito la selezione e l'addestramento dei due pakistani la prima iniziativa di questo tipo nell'ambito del programma cinese di voli spaziali umani. L'accordo tra Cina e Pakistan è stato firmato nel febbraio 2025. La missione si inserisce in una più ampia cooperazione spaziale che comprende anche satelliti pakistani lanciati dalla Cina e un rover pakistano destinato alla missione lunare cinese Chang'e-8, prevista intorno al 2028. (ANSA).